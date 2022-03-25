Дубль Драйзайтля помог «Эдмонтону» обыграть «Сан-Хосе»

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 5:2.

В составе «Ойлерз» дубль оформил Леон Драйзайтль, еще по голу забили Кайлер Ямамото, Дерик Брассар и Эвандер Кейн. У «Шаркс» Эрик Карлссон и Томаш Гертл.

После этого матча «Эдмонтон» с 77 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 64 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» — 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Голы: Карлссон — 10 (Хертл, Майер), 21:08 — 0:1. Ямамото — 18 (бол., Маклеод, Кит), 24:34 — 1:1. Драйзайтль — 43, 27:39 — 2:1. Брассар — 7 (Пулюярви, Бушар), 46:49 — 3:1. Хертл — 26 (Майер, Карлссон), 47:18 — 3:2. Драйзайтль — 44 (бол., Макдэвид, Хаймэн), 53:55 — 4:2. Кейн — 15 (п.в., Макдэвид, Ямамото), 57:18 — 5:2.

Вратари: Смит — Кяхкенен.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 41 (12+15+14) — 30 (7+12+11).

Наши: — - Барабанов (17.22/1/0).

25 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».