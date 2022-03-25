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Сегодня, 06:25

Дадонов в матче с «Нэшвиллом» забросил 16-ю шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вегаса» Евгений Дадонов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

33-летний россиянин забросил шайбу на 24-й минуте, реализовав большинство, и сделал счет 3:0.

Ранее НХЛ объявила недействительной сделку по обмену российского форварда Евгения Дадонова в «Анахайм». Сделка признана недействительной, так как при ее исполнении был проигнорирован пункт в контракте Дадонова, о запрете обмена, который не был соблюден.

На данный момент на счету Дадонова 28 (16+12) очков в 64 матчах сезона.

Евгений Дадонов
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Нэшвилл Предаторз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 64 42 22 91
2 Питтсбург 65 39 26 88
3 Рейнджерс 64 40 24 85
4 Вашингтон 65 35 30 80
5 Коламбус 64 32 32 67
6 Айлендерс 62 28 34 65
7 Филадельфия 64 21 43 53
8 Нью-Джерси 64 23 41 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 63 43 20 92
2 Торонто 63 40 23 85
3 Бостон 64 40 24 85
4 Тампа-Бэй 63 39 24 84
5 Детройт 64 26 38 59
6 Баффало 64 23 41 54
7 Оттава 64 23 41 51
8 Монреаль 64 17 47 44
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 64 45 19 95
2 Миннесота 62 38 24 80
3 Сент-Луис 63 35 28 79
4 Нэшвилл 64 37 27 78
5 Даллас 63 36 27 75
6 Виннипег 65 30 35 70
7 Чикаго 64 23 41 55
8 Аризона 63 20 43 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 63 38 25 84
2 Лос-Анджелес 65 35 30 78
3 Эдмонтон 65 36 29 77
4 Вегас 66 34 32 72
5 Ванкувер 66 31 35 71
6 Анахайм 66 27 39 65
7 Сан-Хосе 64 28 36 64
8 Сиэтл 64 20 44 46
Результаты / календарь
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25.03 02:00
Бостон – Тампа-Бэй
 3 : 2
25.03 02:00
Каролина – Даллас
 3 : 4 Б
25.03 02:00
Монреаль – Флорида
 3 : 4
25.03 02:30
Айлендерс – Детройт
 5 : 2
25.03 03:00
Виннипег – Оттава
 2 : 5
25.03 03:00
Миннесота – Ванкувер
 3 : 2 ОТ
25.03 03:00
Сент-Луис – Филадельфия
 2 : 5
25.03 04:00
Эдмонтон – Сан-Хосе
 5 : 2
25.03 05:00
Вегас – Нэшвилл
 - : -
25.03 05:00
Лос-Анджелес – Чикаго
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 64 95
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 65 90
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 63 88
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 58 46
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 65 44
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 64 42
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 49 2.08
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 31 2.08
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 44 2.1
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