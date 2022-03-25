Дадонов в матче с «Нэшвиллом» забросил 16-ю шайбу в сезоне

Форвард «Вегаса» Евгений Дадонов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

33-летний россиянин забросил шайбу на 24-й минуте, реализовав большинство, и сделал счет 3:0.

Ранее НХЛ объявила недействительной сделку по обмену российского форварда Евгения Дадонова в «Анахайм». Сделка признана недействительной, так как при ее исполнении был проигнорирован пункт в контракте Дадонова, о запрете обмена, который не был соблюден.