«Эдмонтон» прервал победную серию «Торонто»
«Эдмонтон» на выезде обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:4). «Ойлерз» прервали трехматчевую победную серию «Мэйпл Ливз».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Эдмонтон» — 4:6 (0:1, 3:3, 1:2)
Голы: Клефбом — 5 (Ларссон, Макдэвид), 7:51 — 0:1. Нерс — 4 (Макдэвид, Бир), 20:34 — 0:2. Ямамото — 2 (Джонс, Драйзайтль), 21:45 — 0:3. Спецца — 6 (Энгвалль, Капанен), 22:24 — 1:3. Чейссон — 5 (Нюгорд, Расселл), 33:41 — 1:4. Готье — 5 (Марчмен, Брукс), 36:22 — 2:4. Энгвалль — 7 (Холл, Капанен), 39:13 — 3:4. Драйзайтль — 25 (бол., Чейссон, Макдэвид), 46:26 — 3:5. Макдэвид — 24 (Ньюджент-Хопкинс), 51:26 — 3:6. Мэттьюс — 29 (бол., Бэрри, Марнер), 53:18 — 4:6.
Вратари: Андерсен (Хатчинсон, 21:45, 58:22) — Смит.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 36 (11+18+7) — 35 (17+9+9).
7 января. Торонто. Scotiabank Arena.