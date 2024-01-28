«Эдмонтон» обыграл «Нэшвилл» и одержал 16-ю победу подряд

«Эдмонтон» дома обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев по три очка набрали нападающие Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. Оба хоккеиста забросили по одной шайбе и сделали по две результативные передачи.

«Эдмонтон» одержал 16-ю победу подряд, команда занимает шестое место в таблице Западной конференции с 59 очками в 45 матчах.

«Нэшвилл» идет на восьмой строчке «Запада» с 53 очками в 49 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Нэшвилл» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Нюджент-Хопкинс — 12 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 7:55 — 1:0. Драйзайтль — 22 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 31:39 — 2:0. Макдэвид — 20 (Экхольм, Бушар), 49:12 — 3:0. Сиссонс — 13 (Евангелиста, Смит), 53:25 — 3:1. Хаймэн — 31 (п.в., Драйзайтль, Макдэвид), 56:41 — 4:1.

Вратари: Скиннер — Ланкинен.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 21 (9+6+6) — 29 (7+9+13).

Наши: — - Гурьянов (13.02/1/-1), Тренин (14.07/2/-1).

28 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей