«Даллас» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» на выезде проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ.

Форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 831-ю шайбу в лиге и сократил отставание от лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки до 63 голов.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Даллас» занимает третье место в таблице Западной конференции с 66 очками в 49 матчах.

«Вашингтон» идет на 10-й строчке Востока с 51 очком в 47 играх.