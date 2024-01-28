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Сегодня, 02:46

«Баффало» прервал серию «Сан-Хосе» из трех побед кряду

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Баффало» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У гостей дважды забросил Джон-Джейсон Петерка, у Дилана Козенса один гол и две результативные передачи.

«Баффало» занимает 13-е место в таблице Восточной конференции с 48 очками в 49 матчах.

«Сан-Хосе» прервал серию из трех побед и идет на последней, 16-й строчке Запада с 30 очками в 49 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Баффало» — 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)

Голы: Власик — 3 (Эклунд, Эмберсон), 8:06 — 1:0. Рутта — 2 (Эклунд), 10:42 — 2:0. Петерка — 17 (Козенс, Пауэр), 14:14 — 2:1. Гринуэй — 6 (Так, Миттельштадт), 18:01 — 2:2. Так — 14 (Миттельштадт), 21:36 — 2:3. Петерка — 18 (Козенс, Куинн), 44:33 — 2:4. Козенс — 10 (п.в.), 55:44 — 2:5.

Вратари: Кяхкенен — Луукконен.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 25 (12+6+7) — 36 (10+13+13).

Наши: Барабанов (19.18/1/-2), Мухамадуллин (19.21/3/0), Охотюк (16.53/1/-3) — -.

28 января. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Сан-Хосе Шаркс
0
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«Эдмонтон» обыграл «Нэшвилл» и одержал 16-ю победу подряд

НХЛ: «Даллас» обыграл «Вашингтон», «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси». Расписание матчей 27 и 28 января
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 48 29 19 61
2 Каролина 47 27 20 59
3 Филадельфия 50 25 25 56
4 Нью-Джерси 46 24 22 51
5 Вашингтон 47 22 25 51
6 Айлендерс 48 20 28 51
7 Питтсбург 45 21 24 49
8 Коламбус 47 15 32 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 49 31 18 71
2 Флорида 48 30 18 64
3 Тампа-Бэй 49 26 23 57
4 Торонто 46 24 22 56
5 Детройт 48 25 23 55
6 Баффало 49 22 27 48
7 Монреаль 48 20 28 47
8 Оттава 44 18 26 38
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 49 32 17 67
2 Даллас 49 30 19 66
3 Виннипег 46 30 16 65
4 Нэшвилл 49 26 23 53
5 Сент-Луис 47 25 22 52
6 Аризона 47 23 24 49
7 Миннесота 48 21 27 47
8 Чикаго 49 14 35 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 48 32 16 69
2 Вегас 49 29 20 64
3 Эдмонтон 45 29 16 59
4 Лос-Анджелес 46 22 24 53
5 Сиэтл 48 20 28 50
6 Калгари 48 21 27 47
7 Анахайм 48 16 32 34
8 Сан-Хосе 49 13 36 30
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6.02
28.01 00:00
Эдмонтон – Нэшвилл
 4 : 1
28.01 00:00
Сан-Хосе – Баффало
 2 : 5
28.01 03:00
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
 - : -
28.01 03:00
Питтсбург – Монреаль
 - : -
28.01 03:00
Виннипег – Торонто
 - : -
28.01 03:00
Каролина – Аризона
 - : -
28.01 03:00
Оттава – Рейнджерс
- : -
28.01 03:30
Айлендерс – Флорида
 - : -
28.01 04:00
Детройт – Вегас
 - : -
28.01 05:00
Миннесота – Анахайм
 - : -
28.01 06:00
Калгари – Чикаго
 - : -
28.01 06:00
Ванкувер – Коламбус
 - : -
28.01 22:00
Сент-Луис – Лос-Анджелес
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 49 84
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 48 83
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 49 72
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 45 39
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 48 36
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 49 33
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 9 1.86

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