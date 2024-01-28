«Баффало» прервал серию «Сан-Хосе» из трех побед кряду

«Баффало» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У гостей дважды забросил Джон-Джейсон Петерка, у Дилана Козенса один гол и две результативные передачи.

«Баффало» занимает 13-е место в таблице Восточной конференции с 48 очками в 49 матчах.

«Сан-Хосе» прервал серию из трех побед и идет на последней, 16-й строчке Запада с 30 очками в 49 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Баффало» — 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)

Голы: Власик — 3 (Эклунд, Эмберсон), 8:06 — 1:0. Рутта — 2 (Эклунд), 10:42 — 2:0. Петерка — 17 (Козенс, Пауэр), 14:14 — 2:1. Гринуэй — 6 (Так, Миттельштадт), 18:01 — 2:2. Так — 14 (Миттельштадт), 21:36 — 2:3. Петерка — 18 (Козенс, Куинн), 44:33 — 2:4. Козенс — 10 (п.в.), 55:44 — 2:5.

Вратари: Кяхкенен — Луукконен.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 25 (12+6+7) — 36 (10+13+13).

Наши: Барабанов (19.18/1/-2), Мухамадуллин (19.21/3/0), Охотюк (16.53/1/-3) — -.

28 января. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей