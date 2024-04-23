Пять очков Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Лос-Анджелес»
«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» в первом матчей серии первого раунда плей-офф НХЛ — 7:4.
За «Ойлерз» хет-трик оформил Зак Хайман, еще по голу забили Адам Хенрик, Райан Нюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль и Уоррен Фогеле. На счету Коннора Макдэвида пять результативных передач.
У «Кингз» отличились Майки Андерсон, Куинтон Байфилд, Пьер-Люк Дюбуа и Тревор Мур.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Эдмонтона». Вторая игра пройдет 25 апреля, начало — в 5.00 по московскому времени.
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Первый матч
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 7:4 (2:0, 2:2, 3:2)
Голы: Хаймэн — 1 (Макдэвид, Бушар), 6:52 — 1:0. Хенрик — 1 (Хаймэн, Бушар), 9:36 — 2:0. Хаймэн — 2 (Макдэвид, Хенрик), 24:50 — 3:0. Нюджент-Хопкинс — 1 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 28:24 — 4:0. Андерсон — 1 (Даути, Арвидссон), 30:56 — 4:1. Кемпе — 1 (Байфилд), 37:56 — 4:2. Драйзайтль — 1 (бол., Макдэвид, Бушар), 41:08 — 5:2. Хаймэн — 3 (бол., Макдэвид, Бушар), 46:17 — 6:2. Дюбуа — 1 (Кемпе), 56:56 — 6:3. Мур — 1 (Лафферье), 58:49 — 6:4. Фогеле — 1 (п.в.), 59:34 — 7:4.
Вратари: Скиннер — Тэлбот (59:04 — 59:34).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 45 (15+15+15) — 37 (7+17+13).
Наши: — - Гавриков (20.42/0/+1).
23 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
Счет в серии: 1-0
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 1
|0 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 0
|1 - 0
|
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 0
|1 - 0
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
1 - 0
|1 - 0
|
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
1 - 1
|1 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
1 - 0
|1 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 0
|2 - 0
|23.04
|02:00
|
Бостон – Торонто
|2 : 3
|23.04
|02:30
|
Каролина – Айлендерс
|5 : 3
|23.04
|04:30
|
Даллас – Вегас
|3 : 4
|23.04
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|7 : 4
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|82
|145
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|83
|142
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|137
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|83
|70
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|81
|59
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|83
|58
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Георгий Романов
Сан-Хосе
|2
|1.01
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41