«Даллас» — «Вегас»: видеообзор матча

«Вегас» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ на выезде обыграл «Даллас» — 4:3. Счет в серии 1-0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Голден Найтс» отличились Марк Стоун, Джонатан Маршессо, Томаш Гертл и Брэйден Макнэбб. У «Старз» Джейми Бенн, Джейсон Робертсон и Мэйсон Маршмент.

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