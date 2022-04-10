«Колорадо» обыграл «Эдмонтон» по буллитам, Ничушкин сделал голевую передачу

«Колорадо» обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.

В составе «Эвеланш» в основное время отличился Натан Маккиннон, который забросил с передачи Валерия Ничушкина. У «Ойлерз» забил Уоррен Фогеле.

Натан Маккиннон также стал автором победного броска в серии буллитов.

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«Эдмонтон» — «Колорадо» — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Фогеле — 11 (Нерс), 45:24 — 1:0. Маккиннон — 26 (Ничушкин, Тэйвз), 54:53 — 1:1.

Победный буллит: Маккиннон.

Вратари: Коскинен (65:00) — Кемпер (65:00).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 50 (10+16+13+11) — 34 (11+5+18+0).

Наши: — - Ничушкин (18.29/3/0).

10 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».