НХЛ, расписание и результаты 9 и 10 апреля: «Питтсбург» — «Вашингтон», «Сент-Луис» — «Айлендерс» и другие матчи

9 апреля «Питтсбург» сыграет с «Вашингтоном», а «Даллас» встретится с «Нью-Джерси»