Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Панарин догнал Капризова

Артемий Панарин догнал Кирилла Капризова в таблице лучших бомбардиров сезона в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (5:1).

После этого матча на счету россиянина 88 (21+67) очков в нынешнем сезоне, он сравнялся с другим российским хоккеистом Кириллом Капризовым («Миннесота») в списке лучших бомбардиров. У Капризова 41 шайба и 47 голевых передач.

Лидером в таблице лучших бомбардиров сезона остается форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 108 (42+66) очков.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин благодаря голу в матче с «Питтсбургом» (6:3) поднялся на 14-е место в списке лучших бомбардиров с 82 (44+38) очками.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 108 (42+66) очков в 72 матчах

2. Джонатан Юбердо («Флорида») — 104 (27+77) в 72 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 101 (50+51) в 72 матчах

4. Остон Мэттьюс («Торонто») — 99 (58+41) в 67 матчах

5. Джонни Годро («Калгари») — 99 (34+65) в 72 матчах

6. Митчелл Марнер («Торонто») — 90 (31+59) в 63 матчах

7. Мэттью Ткачак («Калгари») — 89 (34+55) в 72 матчах

8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 88 (41+47) в 69 матчах

9. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 88 (21+67) в 68 матчах

10. Роман Йоси («Нэшвилл») — 87 (19+68) в 69 матчах

...

14. Александр Овечкин («Вашингтон») — 82 (44+38) в 69 матчах