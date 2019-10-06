«Эдмонтон» 4 раза отыгрывался и победил «Лос-Анджелес», у Ковальчука голевая передача и «-2»
«Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» — 6:5. «Короли» четыре раза выходили вперед — «нефтяники» сравнивали счет, а в концовке встречи вышли вперед.
Самым результативным игроком встречи стал капитан хозяев Коннор Макдэвид, набравший 4 (1+3) очка. На счету российского нападающего «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука результативная передача, показатель полезности «-2» и бросок в створ за 14.59 на льду (2.52 — в большинстве).
4-5 (PPG) Doughty(1)-ASST: Kovalchuk(1), Kopitar(2): https://t.co/T3XQtY0aMB#LAKvsEDM #Oilers #GoKingsGo #LAKings pic.twitter.com/yAVIIaYpAl— Eric (@Kingsgifs) October 6, 2019
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 6:5 (2:3, 1:0, 3:2)
Голы: Макдэвид — 2 (Драйзайтль, Клефбом), 0:53 — 1:0. Браун — 1 (Копитар), 4:13 — 1:1. Льюис — 1 (Клиффорд), 9:05 — 1:2. Нил — 1 (бол., Макдэвид, Клефбом), 10:23 — 2:2. Копитар — 1 (Браун, Хаттон), 14:49 — 2:3. Кассиан — 2 (Драйзайтль, Макдэвид), 24:51 — 3:3. Амадио — 1 (Клиффорд, Льюис), 43:26 — 3:4. Нюгорд — 1 (Хас), 45:24 — 4:4. Даути — 1 (бол., Ковальчук, Копитар), 48:19 — 4:5. Нерс — 1 (Юрчо), 50:10 — 5:5. Нил — 2 (бол., Макдэвид, Клефбом), 53:28 — 6:5.
Вратари: Смит — Куик (58:09).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 31 (10+14+7) — 32 (8+11+13).
Наши: — - Ковальчук (14.59/1/-2).
6 октября. Эдмонтон. Rogers Place.
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