Джонни Годро: "Впереди у "Калгари" три выдающихся года"

Нападающий "Калгари" Джонни Годро выразил мнение, что клуб в ближайшие три сезона способен добиться выдающихся успехов. В минувшем сезоне "Флэймз" вышли в плей-офф, где проиграли "Анахайму" в первом раунде (0-4).

- Думаю, у нас впереди три выдающихся года, - цитирует официальный сайт НХЛ Годро. - У меня большие ожидания от них. Большинство контрактов наших игроков заканчиваются через 2-3 года, так что в этот период мы сможем сделать что-то значительное. Если нам это удастся, кто знает, может, ребята захотят остаться в "Калгари".