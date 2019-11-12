Джоэль Кенневилль: «Бобровский отлично вписался во «Флориду»

Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль поделился мнением об игре вратаря Сергея Бобровского на старте сезона.

— Вне зависимости от его статистики, я считаю, что он играл очень хорошо, — приводит слова Кеневилля российская версия официального сайта НХЛ. — Думаю, что он стал прекрасным дополнением команды и отлично в нее вписался. Его прекрасно приняли, и он очень не любит проигрывать. Ему и защитникам требуется время на притирку, и он у них тоже учится. Игроки перед ним могут играть получше, стать чуть более предсказуемыми. И я думаю, что со временем предсказуемости будет намного больше. Ему становится все более комфортно с шайбой, а ребята все ближе знакомятся с ним.

К его и нашей выгоде мы должны намного чище действовать у ворот. Но мне кажется, что оборона в этом году прибавляет. В атаке мы стали лучше обращаться с шайбой, стали больше ей владеть. В защите мы тоже прибавили, но это каждодневное испытание для всех. Думаю, что ребятам в обороне будет становиться комфортнее с Бобом и наоборот. Для всех это новая ситуация, ожидания высоки, но я отдаю ему должное за то, как он со всем справляется.

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