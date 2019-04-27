Нападающий "Сан-Хосе" Джо Торнтон после победы в первом матче серии второго раунда с "Колорадо" (5:2) отметил, что вовремя стал первой звездой встречи. По его словам, начала игры было не совсем удачным.

– Мы играли для Павелски и за него. Невозможно передать, как много он для нас значит, – цитирует форварда официальный сайт лиги. – Будем стараться выиграть как можно больше матчей, чтобы он смог вернуться на лед в нынешнем плей-офф. Если будем одерживать победы, надеюсь, что в какой-то момент он выздоровеет и сможет снова к нам присоединиться.



Я стал первой звездой встречи? Да, давненько такого не было. Очень вовремя. Сегодня мы плохо начали, но потом энергия к нам вернулась. После того меньшинства наш боевой дух заметно поднялся. Мы от этого и оттолкнулись. Хотя в следующей встрече в начале надо будет сыграть посвежее.