Джим Рутерфорд: "Кросби – самый совершенный универсал лиги"

Генеральный менеджер "Питтсбурга" Джим Рутерфорд считает, что капитан и нападающий "Пингвинз" Сидни Кросби​ является универсальным игроком, который скромен и не воспринимает свой успех как должное, сообщает официальный сайт НХЛ.

– Я нахожусь рядом с Кросби несколько лет, и он не перестает меня впечатлять. То, что он делает, сложно объяснить словами. Это просто один из величайших лидеров, он скромен и не воспринимает свой успех как должное. Он очень здорово обращается с людьми – как в клубе, так и в команде, – цитирует Рутерфорда официальный сайт НХЛ.

Всегда замечаю, что от успешных людей ждут, когда они упадут. Поэтому, наверное, спрашивают: "Его время прошло?". Могу вам сказать, что оно пройдет не скоро. Потому что когда люди говорят о лучшем хоккеисте, то в первую очередь смотрят на очки. Но в хоккее нет человека, способного играть так сильно в обеих сторонах площадки. Это самый совершенный универсал лиги. Он здесь давно и будет еще долго.

При всем этом у меня не хватит слов, чтобы описать то, что он делает день за днем. Я люблю смотреть за его тренировками, как он играет и как обращается с людьми.

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