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Сегодня, 08:25

Джек Хьюз оформил свой первый хет-трик в НХЛ в матче против «Вашингтона»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз оформил свой первый хет-трик в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Вашингтона» (5:1).

21-летний форвард впервые забросил три шайбы в одной игре и был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне первый номер драфта-2019 провел 22 матча за «Нью-Джерси» и набрал 25 очков (11+14).

В таблице Восточной конференции «Дэвилз» занимают второе место, набрав 36 баллов за 22 встречи.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Джек Хьюз
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