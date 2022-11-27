Джек Хьюз оформил свой первый хет-трик в НХЛ в матче против «Вашингтона»

Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз оформил свой первый хет-трик в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Вашингтона» (5:1).

21-летний форвард впервые забросил три шайбы в одной игре и был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне первый номер драфта-2019 провел 22 матча за «Нью-Джерси» и набрал 25 очков (11+14).

В таблице Восточной конференции «Дэвилз» занимают второе место, набрав 36 баллов за 22 встречи.