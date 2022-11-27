Кузьменко забросил девятую шайбу в дебютном сезоне НХЛ

«Ванкувер» в гостях играет против «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Во втором периоде российский нападающий «Касаток» Андрей Кузьменко забросил свою девятую шайбу в дебютном сезоне НХЛ. Российский форвард получил пас из-за ворот и прошил вратаря с метра.

В этом матче 26-летний форвард набрал уже два (1+1) очка. Всего в нынешнем сезоне Кузьменко записал на свой счет 18 (9+9) баллов в 20 встречах.

Российский нападающий продлил свою результативную серию до четырех матчей.