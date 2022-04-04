Драйзайтль стал третьим действующим игроком, который забивал по 50 голов два сезона подряд

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (6:1). Для него эта шайба стала 50-й в нынешнем сезоне.

Он стал третьим действующим игроком, который забивал по 50 голов два сезона подряд. До него это добивались Александр Овечкин («Вашингтон») и Стивен Стэмкос («Тампа»).

В истории «Эдмонтона» он стал пятым игроком, который больше одного раза забивал 50 голов за сезон. В этот список также входят: Гленн Андерсон (2 сезона), Яри Курри (4) и Уэйн Гретцки (8).