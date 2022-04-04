Овечкин обогнал Нидермайера и Герина по количеству матчей в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты». Для него эта игра стала 1264-й в карьере в регулярных чемпионатах.

36-летний форвард превзошел по данному показателю результат нынешнего генерального менеджера «Миннесоты» Билла Герина и экс-защитника «Нью-Джерси» и «Анахайма» Скотта Нидермайера (оба — по 1263).

Благодаря этому российский форвард теперь делит 81-е место в истории лиги по числу проведенных матчей с завершившим карьеру трехкратным обладателем Кубка Стэнли Джастином Уильямсом.