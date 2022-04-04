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Сегодня, 09:09

Драйзайтль в третий раз за карьеру набрал 100 очков за сезон

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Эдмонтону» со счетом 1:6.

В составе победителей нападающий Леон Драйзайтль забросил шайбу и сделал голевую передачу. Таким образом, в активе хоккеиста 50 голов и 51 результативная передача.

Немецкий нападающий достиг отметки в 100 очков за сезон в третий раз за карьеру. В истории «Эдмонтона» только четыре игрока делали это чаще: Марк Мессье (5 раз), Коннор Макдэвид (5), Яри Курри (6) и Уэйн Гретцки (9).

Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
ХК Анахайм Дакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
Марк Мессье
Уэйн Гретцки
Яри Курри
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Драйзайтль стал третьим действующим игроком, который забивал по 50 голов два сезона подряд

Макдэвид забивает 40 голов третий сезон подряд
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 69 45 24 98
2 Рейнджерс 70 44 26 94
3 Питтсбург 70 41 29 92
4 Вашингтон 69 37 32 84
5 Айлендерс 68 32 36 73
6 Коламбус 69 32 37 69
7 Филадельфия 69 22 47 55
8 Нью-Джерси 69 24 45 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 69 48 21 102
2 Торонто 68 44 24 93
3 Тампа-Бэй 68 43 25 93
4 Бостон 68 43 25 91
5 Детройт 69 26 43 61
6 Баффало 70 25 45 61
7 Оттава 68 25 43 56
8 Монреаль 69 19 50 49
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 69 49 20 104
2 Миннесота 68 43 25 91
3 Сент-Луис 68 38 30 86
4 Нэшвилл 68 39 29 82
5 Даллас 68 39 29 81
6 Виннипег 70 33 37 76
7 Чикаго 70 24 46 59
8 Аризона 69 22 47 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 68 40 28 89
2 Лос-Анджелес 71 38 33 86
3 Эдмонтон 70 40 30 85
4 Вегас 71 39 32 82
5 Ванкувер 70 32 38 74
6 Анахайм 71 28 43 68
7 Сан-Хосе 68 29 39 66
8 Сиэтл 69 22 47 50
Результаты / календарь
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4.04 02:00
Ванкувер – Вегас
 2 : 3 ОТ
4.04 02:00
Вашингтон – Миннесота
 1 : 5
4.04 02:00
Рейнджерс – Филадельфия
 3 : 4 Б
4.04 02:00
Чикаго – Аризона
 2 : 3 ОТ
4.04 03:00
Анахайм – Эдмонтон
 1 : 6
4.04 04:00
Сиэтл – Даллас
 4 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 69 105
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 101
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 69 97
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 63 51
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 70 46
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 47 2.05
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 46 2.14
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 54 2.16
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