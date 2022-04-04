Драйзайтль в третий раз за карьеру набрал 100 очков за сезон

«Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Эдмонтону» со счетом 1:6.

В составе победителей нападающий Леон Драйзайтль забросил шайбу и сделал голевую передачу. Таким образом, в активе хоккеиста 50 голов и 51 результативная передача.

Немецкий нападающий достиг отметки в 100 очков за сезон в третий раз за карьеру. В истории «Эдмонтона» только четыре игрока делали это чаще: Марк Мессье (5 раз), Коннор Макдэвид (5), Яри Курри (6) и Уэйн Гретцки (9).