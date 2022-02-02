Нападающий «ЭдмонтонаТо, что он вытворяет в таком возрасте, несомненно впечатляет рассказал, что старается брать пример с Овечкина

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль выразил восхищение сезоном, который проводит капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

«Вроде бы кажется — все все знают про Ови. Все в курсе про его убойный бросок из левого круга вбрасывания, но он находит все новые и новые способы забивать. То, что он вытворяет в таком возрасте, несомненно впечатляет.

Я нередко смотрю игры «Вашингтона», да и других команд. Есть хоккеисты, у которых я стараюсь подмечать какие-то вещи, и вносить их в свою игру. Овечкин, несомненно, в числе этих хоккеистов", — заявил Драйзайтль.

Драйзайтль идет на втором месте в споре бомбардиров НХЛ нынешнего сезона (61 очко), уступая только Джонатану Юбердо из «Флориды» (64) и ненамного опережая Овечкина (58).