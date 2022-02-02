Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:42

Драйзайтль — об Овечкине: «То, что он вытворяет в таком возрасте, несомненно впечатляет»

Нападающий «ЭдмонтонаТо, что он вытворяет в таком возрасте, несомненно впечатляет рассказал, что старается брать пример с Овечкина
Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль выразил восхищение сезоном, который проводит капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

«Вроде бы кажется — все все знают про Ови. Все в курсе про его убойный бросок из левого круга вбрасывания, но он находит все новые и новые способы забивать. То, что он вытворяет в таком возрасте, несомненно впечатляет.

Я нередко смотрю игры «Вашингтона», да и других команд. Есть хоккеисты, у которых я стараюсь подмечать какие-то вещи, и вносить их в свою игру. Овечкин, несомненно, в числе этих хоккеистов", — заявил Драйзайтль.

Драйзайтль идет на втором месте в споре бомбардиров НХЛ нынешнего сезона (61 очко), уступая только Джонатану Юбердо из «Флориды» (64) и ненамного опережая Овечкина (58).

Александр Овечкин
Леон Драйзайтль
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Эдмонтон Ойлерз
0
Читайте также
Десять главных звезд Олимпиады-2022. За кем стоит следить в Пекине
Гладиаторы Ютуба: Как Россия превратилась в бойцовский клуб, где дерутся все от актеров до зеков
Реклама
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за рекордом НХЛ по голам
Овечкин оставался последним игроком «Вашингтона», который не пропустил ни одного матча в сезоне
Овечкин пропустит Матч звезд НХЛ из-за положительного теста на коронавирус
Овечкин не может забить? Не проблема — есть Орлов!
«Питтсбург» — «Вашингтон»: прямая трансляция матча НХЛ
Нападающий «Вашингтона» рассказал о вредной привычке Овечкина
Можно выигрывать и без Овечкина? Капитан ушел в тень, но «Вашингтон» все равно разнес соперника
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малкин: «Могу сказать, что уже не переживаю по поводу коленей»

«Лос-Анджелес» летом может предложить новый контракт Дастину Брауну
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 42 31 11 64
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 46 27 19 62
4 Вашингтон 46 25 21 59
5 Коламбус 43 20 23 41
6 Айлендерс 38 16 22 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 45 15 30 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 42 29 13 61
4 Бостон 43 26 17 55
5 Детройт 46 20 26 46
6 Баффало 45 14 31 35
7 Оттава 40 14 26 32
8 Монреаль 44 8 36 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 46 28 18 60
3 Миннесота 40 27 13 57
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 43 23 20 48
6 Виннипег 42 18 24 43
7 Чикаго 45 16 29 39
8 Аризона 44 11 33 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 27 19 57
2 Анахайм 48 23 25 55
3 Лос-Анджелес 46 23 23 53
4 Калгари 41 22 19 50
5 Сан-Хосе 46 22 24 48
6 Эдмонтон 41 22 19 47
7 Ванкувер 46 20 26 46
8 Сиэтл 45 14 31 32
Результаты / календарь
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
8.02
9.02
10.02
11.02
2.02 03:00
Бостон – Сиэтл
 3 : 2
2.02 03:00
Нью-Джерси – Торонто
 1 : 7
2.02 03:00
Питтсбург – Вашингтон
 3 : 4 ОТ
2.02 03:00
Рейнджерс – Флорида
 5 : 2
2.02 03:00
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
 3 : 2 ОТ
2.02 03:00
Филадельфия – Виннипег
 3 : 1
2.02 03:30
Айлендерс – Оттава
 4 : 1
2.02 04:00
Нэшвилл – Ванкувер
 4 : 2
2.02 04:30
Даллас – Калгари
 3 : 4
2.02 05:00
Колорадо – Аризона
 2 : 3 Б
2.02 06:00
Вегас – Баффало
 5 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 41 61
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 59
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 41 31
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 46 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 30 2.05
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 29 2.09
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости