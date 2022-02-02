Малкин: «Могу сказать, что уже не переживаю по поводу коленей»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признался, что уже почти забыл о последствиях травмы колена, по поводу которой он перенес операцию в июне.

«Моя уверенность в себе с тех пор, как я начал играть, выросла существенно. Могу сказать, что уже не переживаю по поводу коленей. Однако я знаю, что могу играть лучше. И я буду играть лучше.

Мне нравится атмосфера в раздевалке и на скамейке во время матчей. Все поддерживают друг друга, отлично вписались в игру новые ребята, тот же Брайан Бойл. — Самое главное, каждый понимает свою роль — и неважно, выходит он на 5-10 минут или больше. Когда мы показываем свой лучший хоккей, нас трудно остановить. Это внушает уверенность перед второй частью сезона. Хочется лишь верить, что обойдется без травм и проблем с ковидом", — цитирует Малкина сайт НХЛ.

Сам Малкина рассчитывает, что ему доведется чаще играть после перерыва на Матч звезд НХЛ.

«Надеюсь, тренеры будут больше доверять и чаще выпускать на лед. Пока я стараюсь играть просто, чтобы исключить ошибки, но с ростом уверенности, думаю, я способен на большее», — заключил он.

Малкин уже девять матчей подряд не уходит с площадки без очков, в сумме имея 13 (5+8) баллов после 12 проведенных матчей.