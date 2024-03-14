Драйзайтль, набравший 4 очка в матче с «Вашингтоном», признан лучшим игроком дня в НХЛ

НХЛ на официальном сайте назвала лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Лучшим стал немецкий форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, который набрал 4 (1+3) очка, в игре с «Вашингтоном» (7:2).

Второй звездой стал голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннигтон, отразивший 40 из 41 броска в матче с «Лос-Анджелесом» (3:1).

Третьей звездой дня признан нападающий «Нэшвилла» Густав Нюквист, набравший 2 (1+1) очка в игре против «Виннипега» (4:2).