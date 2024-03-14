Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:38

Нападающий «Эдмонтона» Браун — о победе над «Вашингтоном»: «Это просто здорово»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «Эдмонтона» Коннор Браун поделился мнением о победе над «Вашингтоном» (7:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В прошедшей игре 30-летний канадец забил одну шайбу.

«Это просто здорово. Приятно внести свой вклад в общее дело. Я стараюсь забивать в каждом матче, чтобы помочь «Эдмонтону» выйти в плей-офф», — приводит слова Брауна пресс-служба «Эдмонтона».

В текущем сезоне Браун набрал 6 (1+5) очков в 55 матчах.

«Эдмонтон» находится на пятом месте в Западной конференции, набрав 83 очка в 64 играх. 17 марта «нефтяники» сыграют с «Колорадо». Начало — в 05.00 (мск).

Коннор Браун
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Эдмонтон Ойлерз
1
0
Читайте также
В ВАДА признали, что у них отсутствуют доказательства вины Тутберидзе в деле Валиевой
«Краснодар» объявил об отставке Ивича
Умерла народная артистка РСФСР Наталия Касаткина
ВСУ сбросили взрывное устройство в районе Запорожской АЭС
Суд в Санкт-Петербурге арестовал участников РДК за подготовку терактов
«Спартак» выразил надежду на благоприятный исход ситуации с задержанием Промеса
Популярное видео
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Тарасенко во «Флориде», Кузнецов в «Каролине»
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Эдмонтона» Драйзайтль: «В матче с «Вашингтоном» Макдэвид был великолепен»

Драйзайтль, набравший 4 очка в матче с «Вашингтоном», признан лучшим игроком дня в НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 65 43 22 90
2 Каролина 65 39 26 84
3 Филадельфия 66 34 32 76
4 Айлендерс 64 29 35 72
5 Вашингтон 64 30 34 69
6 Нью-Джерси 65 31 34 66
7 Питтсбург 64 28 36 65
8 Коламбус 65 22 43 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 66 45 21 94
2 Бостон 67 38 29 91
3 Торонто 64 37 27 82
4 Тампа-Бэй 65 34 31 74
5 Детройт 65 33 32 72
6 Баффало 66 31 35 67
7 Монреаль 65 25 40 60
8 Оттава 63 26 37 56
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 67 42 25 89
2 Даллас 67 40 27 89
3 Виннипег 65 41 24 87
4 Нэшвилл 67 38 29 80
5 Сент-Луис 66 34 32 71
6 Миннесота 66 32 34 71
7 Аризона 66 26 40 57
8 Чикаго 66 18 48 41
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 67 42 25 92
2 Эдмонтон 64 40 24 83
3 Вегас 65 35 30 77
4 Лос-Анджелес 65 33 32 77
5 Сиэтл 64 28 36 68
6 Калгари 65 31 34 67
7 Анахайм 65 23 42 49
8 Сан-Хосе 64 16 48 39
Результаты / календарь
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
14.03 02:30
Сент-Луис – Лос-Анджелес
 3 : 1
14.03 02:30
Виннипег – Нэшвилл
 2 : 4
14.03 05:00
Эдмонтон – Вашингтон
 7 : 2
14.03 05:30
Ванкувер – Колорадо
 3 : 4 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 67 115
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 64 107
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 62 106
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 63 54
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 63 48
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 66 46
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
Новости
RSS RSS
Все новости