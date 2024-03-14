Задоров — о матче с «Колорадо»: «Думаю, мы убрали ногу с газа. У нас должен быть инстинкт убийцы»

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров прокомментировал поражение в матче НХЛ с «Колорадо» (3:4 ОТ). К середине матча команда вела со счетом 3:0, но позволиил сопернику вернуться в игру и вырвать победу в овертайме.

«Думаю, мы уберали ногу с газа. У нас должен быть инстинкт убийцы. Мы не можем давать им шанс вернуться в игру. Они забили первый гол в конце второго периода, затем у них была игра в большинстве, а потом они просто продолжали наступать, а мы не могли выйти из своей зоны», — цитирует Задорова пресс-служба клуба.

В этой встрече россиянин забил гол, отдал передачу и подрался с защитником «Колорадо» Джошом Мэнсоном.

«Ванкувер» находится на первом месте в Западной конференции, набрав 92 очка в 67 встречах. «Колорадо» на второй строчке с 89 очками.