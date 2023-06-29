«Каролина» выбрала голкипера Вельмакина под 222-м номером на драфте НХЛ

«Каролина» выбрала российского голкипера «Бурана» Егора Вельмакина под 222-м номером на драфте НХЛ 2023 года.

Он стал последним россиянином, который был задрафтован в 2023 году.

В сезоне ВХЛ-2022/23 20-летний Вельмакин сыграл в составе «Бурана» 12 матчей, процент отраженных бросков 93,7, коэффицент надежности 2,17.