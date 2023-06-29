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На драфте НХЛ 2023 года было выбрано 19 российских игроков

Ана Горшкова
Корреспондент
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Драфт НХЛ-2023.
Фото Соцсети

В Нэшвилле завершилась церемония драфта НХЛ-2023.

На драфте было выбрано 19 российских игроков. В первом раунде задрафтовали четырех россиян — Дмитрий Симашев, Даниил Бут (оба — «Аризона»), Матвей Мичков («Филадельфия») и Михаил Гуляев («Колорадо»). В раундах 2-7 — 15 хоккеистов.

Больше всего на драфте НХЛ 2023 года было выбрано канадских игроков (87). На втором месте находятся хоккеисты из США (49), на третьем — из Швеции (25), на четвертом — из России (19), на пятом — из Финляндии (15).

Год назад на драфте в Монреале было выбрано 23 российских хоккеиста.

Все российские игроки драфта-2023:

6. «Аризона» — Дмитрий Симашев (защитник, Россия, «Локомотив»)

7. «Филадельфия» — Матвей Мичков (нападающий, Россия, СКА)

12. «Аризона» (от «Оттавы») — Даниил Бут (нападающий, Россия, «Локомотив»)

31. «Колорадо» (от «Флориды» через «Монреаль») — Михаил Гуляев (защитник, Россия («Авангард»)

44. «Чикаго» — Роман Канцеров (нападающий, Россия, «Металлург»)

80. «Калгари» — Айдар Суниев (нападающий, Россия, «Пентиктон Вис»)

87. «Филадельфия» — Егор Заврагин (вратарь, Россия, «Югра»)

100. «Каролина» — Александр Рыков (нападающий, Россия, «Трактор»)

110. «Монреаль» — Богдан Конюшков (защитник, Россия, «Торпедо»)

126. «Каролина» — Станислав Яровой (нападающий, Россия, «Витязь»)

142. «Питтсбург» — Михаил Ильин (нападающий, Россия, «Северсталь»)

144. «Монреаль» — Евгений Волохин (вратарь, Россия, «Югра»)

155. «Колорадо» — Никита Ишимников (защитник, Россия, «Автомобилист»)

158. «Каролина» — Руслан Хажеев (вратарь, Россия, «Трактор»)

163. «Каролина» — Тимур Муханов (нападающий, Россия, «Северсталь»)

176. «Калгари» — Егор Егоров (вратарь, Россия, «Динамо» М)

202. «Сент-Луис» — Никита Сысуев (нападающий, Россия, «Спартак»)

203. «Сан-Хосе» — Егор Римашевский (нападающий, Россия, «Динамо» М)

222. «Каролина» — Егор Вельмакин (вратарь, Россия, «Буран»).

Хоккей
НХЛ
Даниил Бут
Дмитрий Симашев
Матвей Мичков
Михаил Гуляев
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