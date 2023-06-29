На драфте НХЛ 2023 года было выбрано 19 российских игроков
В Нэшвилле завершилась церемония драфта НХЛ-2023.
На драфте было выбрано 19 российских игроков. В первом раунде задрафтовали четырех россиян — Дмитрий Симашев, Даниил Бут (оба — «Аризона»), Матвей Мичков («Филадельфия») и Михаил Гуляев («Колорадо»). В раундах 2-7 — 15 хоккеистов.
Больше всего на драфте НХЛ 2023 года было выбрано канадских игроков (87). На втором месте находятся хоккеисты из США (49), на третьем — из Швеции (25), на четвертом — из России (19), на пятом — из Финляндии (15).
Год назад на драфте в Монреале было выбрано 23 российских хоккеиста.
Все российские игроки драфта-2023:
6. «Аризона» — Дмитрий Симашев (защитник, Россия, «Локомотив»)
7. «Филадельфия» — Матвей Мичков (нападающий, Россия, СКА)
12. «Аризона» (от «Оттавы») — Даниил Бут (нападающий, Россия, «Локомотив»)
31. «Колорадо» (от «Флориды» через «Монреаль») — Михаил Гуляев (защитник, Россия («Авангард»)
44. «Чикаго» — Роман Канцеров (нападающий, Россия, «Металлург»)
80. «Калгари» — Айдар Суниев (нападающий, Россия, «Пентиктон Вис»)
87. «Филадельфия» — Егор Заврагин (вратарь, Россия, «Югра»)
100. «Каролина» — Александр Рыков (нападающий, Россия, «Трактор»)
110. «Монреаль» — Богдан Конюшков (защитник, Россия, «Торпедо»)
126. «Каролина» — Станислав Яровой (нападающий, Россия, «Витязь»)
142. «Питтсбург» — Михаил Ильин (нападающий, Россия, «Северсталь»)
144. «Монреаль» — Евгений Волохин (вратарь, Россия, «Югра»)
155. «Колорадо» — Никита Ишимников (защитник, Россия, «Автомобилист»)
158. «Каролина» — Руслан Хажеев (вратарь, Россия, «Трактор»)
163. «Каролина» — Тимур Муханов (нападающий, Россия, «Северсталь»)
176. «Калгари» — Егор Егоров (вратарь, Россия, «Динамо» М)
202. «Сент-Луис» — Никита Сысуев (нападающий, Россия, «Спартак»)
203. «Сан-Хосе» — Егор Римашевский (нападающий, Россия, «Динамо» М)
222. «Каролина» — Егор Вельмакин (вратарь, Россия, «Буран»).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -