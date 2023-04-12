Доминик Гашек призвал не допустить участия российских спортсменов в международных соревнованиях

Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек отреагировал на слова российской теннисистки Светланы Кузнецовой в адрес чешки Петры Квитовой, которая призвала не допускать российских спортсменов до участия в теннисных турнирах.

Кузнецова заявила, что не стоит мешать спорт с политикой. Гашек, в свою очередь, поддержал мнение Квитовой и потребовал не допустить участия атлетов из России в международных соревнованиях.

«Сейчас прекрасный момент для любого олимпийца или теннисиста, который не поддерживает рекламу российской СВО, публично высказаться. И не позволить их спортсменам «плевать» на нас», — приводит KP.RU слова Гашека.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допустить спортсменов из России и Белоруссии до участия в международных турнирах. Международным федерациям предложено допускать до соревнований только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.