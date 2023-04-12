Россиянин Проворов признан лучшим защитником «Филадельфии» сезоне-2022/23

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов признан лучшим защитником клуба в регулярном сезоне-2022/23, сообщает пресс-службы команды.

Россиянин получил подобное достижение в четвертый раз. Ранее он уже признавался лучшим защитником команды в сезонах-2017/18, 2019/20 и 2020/21.

В текущем сезоне он сыграл 81 матч за «Филадельфию» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 26 (5+21) очков.