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Домашние матчи «Коламбуса» из-за коронавируса могут пройти без зрителей

23:15

Губернатор штата Огайо Марк Девайн выступил с инициативой ввести ограничения для посещения спортивных мероприятий из-за коронавируса. В «Коламбусе» заверили, что риск для болельщиков минимален. НХЛ решит, могут ли они посещать игры, сообщает в своем Twitter журналист Аарон Порцлайн.

Ранее хоккеистам «Коламбуса» было запрещено обмениваться друг с другом бутылками с водой. На выезде в гостинице они будут жить по одному.

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