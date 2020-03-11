Домашние матчи «Коламбуса» из-за коронавируса могут пройти без зрителей

Губернатор штата Огайо Марк Девайн выступил с инициативой ввести ограничения для посещения спортивных мероприятий из-за коронавируса. В «Коламбусе» заверили, что риск для болельщиков минимален. НХЛ решит, могут ли они посещать игры, сообщает в своем Twitter журналист Аарон Порцлайн.

Ранее хоккеистам «Коламбуса» было запрещено обмениваться друг с другом бутылками с водой. На выезде в гостинице они будут жить по одному.