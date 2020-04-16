Дочь Ковальчука посвятила стихотворение хоккеисту на его 37-летие

Жена нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука Николь Ковальчук опубликовала в сториз своего Instagram новые видео. Она опказала, как дочь поздравила папу с днем рождения. Хоккеисту исполнилось 37 лет.

Дочь Ковальчука поздравила хоккеиста pic.twitter.com/Khi7hQFnEF — Алексей Лазуткин (@bayushkin_s) April 15, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 15 на 16 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 073 383 человека. Умерших — 133 879, выздоровевших — 508 861. По данным Роспотребнадзора, в России — 24 490 случаев заражения, 198 человек умерли, выздоровело — 1 986.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется