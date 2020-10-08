«До этого сезона вообще не был ни в каких рейтингах». Чинахов о выборе в первом раунде драфта

Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов, выбранный под 21-м номером на драфте НХЛ «Коламбусом», рассказал о своем неожиданном попадании в первый раунд. В этом сезоне КХЛ 19-летний форвард в 12 матчах набрал 7 (5+2) очков.

— Поедете весной в «Коламбус»? — вопрос Чинахову.

— Не знаю, еще будем думать. Буду разговаривать с агентом. Как такового решения нет.

— Из «Коламбуса» с вами общались?

— На карантине звонили, стандартные вопросы задавали — про семью, когда начинал в хоккей играть. Я хорошо начал этот сезон, а до этого вообще не был ни в каких рейтингах.

— Наверное, это очень приятно так рвануть в первый раунд.

— Конечно, сразу заряд эмоций. Крыша еще не уехала — пока на месте стоит.

— Это хорошее начало сезона — где-то везение или все-таки результат большого труда?

— Партнеры хорошо выводили на бросок на пустые ворота, оставалось только попадать.

— Особенно удался последний гол, когда вы пробили вратаря ЦСКА Шарыченкова.

— Да и тут результат комбинации, Толчинский хорошо отдал.

— Как вообще в КХЛ после МХЛ?

— Поначалу тяжело было, но потихоньку привыкаю. К скоростям, к мышлению, все другое. (Алексей Шевченко)