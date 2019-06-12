"Динамо" пожелало Барбашеву удачи в финале Кубка Стэнли

Московское "Динамо" пожелало удачи воспитаннику клуба Ивану Барбашеву. Форварду "Сент-Луиса" предстоит седьмой матч финала Кубка Стэнли против "Бостона".
- Этот хоккейный вечер должен стать особенным для этого парня, - говорится в сообщении клубного Твиттера "Динамо". - Удачи, Иван Барбашев! Все получится.
Седьмой матч состоится 13 июня. Начало в 03.00 по московскому времени.
Этот хоккейный вечер должен стать особенным для этого парня.— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) 12 июня 2019 г.
Удачи, @Barbashev2295! Все получится.#МыДинамо #stanleycupfinals #game7 pic.twitter.com/miwvsfz69u
НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
Дополнительная информация
Загрузка...