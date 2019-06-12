20:32 | Хоккей — НХЛ

"Динамо" пожелало Барбашеву удачи в финале Кубка Стэнли

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Московское "Динамо" пожелало удачи воспитаннику клуба Ивану Барбашеву. Форварду "Сент-Луиса" предстоит седьмой матч финала Кубка Стэнли против "Бостона".

- Этот хоккейный вечер должен стать особенным для этого парня, - говорится в сообщении клубного Твиттера "Динамо". - Удачи, Иван Барбашев! Все получится.

Седьмой матч состоится 13 июня. Начало в 03.00 по московскому времени.

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