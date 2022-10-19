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Допинг

Сегодня, 17:11

ВАДА не станет подавать апелляцию на решение ИИХФ по оправданию Ничушкина

ВАДА не будет оспаривать оправдание хоккеиста Ничушкина
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Валерий Ничушкин.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не будет подавать апелляцию на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о снятии обвинений с нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина.

«Как и во всех подобных вопросах, ВАДА тщательно изучило это дело и решило не использовать свое право на апелляцию на решение ИИХФ», — сообщили ТАСС в пресс-службе ВАДА.

Во вторник пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что ИИХФ сняла обвинения с Ничушкина и не будет инициировать дисквалификацию игрока за нарушение антидопинговых правил. Организация уведомила хоккеиста о том, что с него сняты все обвинения. Теперь 27-летний россиянин сможет принимать участие в матчах под эгидой ИИХФ.

В ноябре 2021 года стало известно, что допинг-проба Ничушкина, взятая в 2013 году, дала положительный результат. В ней нашли тестостерон, из-за чего хоккеист мог получить дисквалификацию на четыре года.

Источник: https://tass.ru/sport/16099709
Валерий Ничушкин
Хоккей
ВАДА
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 3 3 0 6
2 Филадельфия 3 3 0 6
3 Рейнджерс 4 3 1 6
4 Питтсбург 3 2 1 5
5 Айлендерс 3 2 1 4
6 Вашингтон 4 2 2 4
7 Нью-Джерси 3 1 2 2
8 Коламбус 4 1 3 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 4 3 1 6
2 Детройт 3 2 1 5
3 Флорида 3 2 1 4
4 Баффало 3 2 1 4
5 Монреаль 4 2 2 4
6 Торонто 4 2 2 4
7 Оттава 3 1 2 2
8 Тампа-Бэй 4 1 3 2
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 3 3 0 6
2 Нэшвилл 5 2 3 5
3 Колорадо 3 2 1 4
4 Сент-Луис 1 1 0 2
5 Виннипег 2 1 1 2
6 Чикаго 3 1 2 2
7 Аризона 3 1 2 2
8 Миннесота 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 3 3 0 6
2 Вегас 4 3 1 6
3 Лос-Анджелес 5 3 2 6
4 Сиэтл 4 1 3 3
5 Эдмонтон 3 1 2 2
6 Анахайм 4 1 3 2
7 Ванкувер 4 0 4 1
8 Сан-Хосе 5 0 5 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
19.10 02:00
Коламбус – Ванкувер
 4 : 3 ОТ
19.10 02:00
Нью-Джерси – Анахайм
 4 : 2
19.10 02:00
Оттава – Бостон
 7 : 5
19.10 02:00
Тампа-Бэй – Филадельфия
 2 : 3
19.10 02:30
Айлендерс – Сан-Хосе
 5 : 2
19.10 04:00
Калгари – Вегас
 3 : 2
19.10 04:00
Эдмонтон – Баффало
 2 : 4
19.10 04:30
Нэшвилл – Лос-Анджелес
 3 : 4 Б
Все результаты / календарь
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 4 10
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 4 8
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 4 8
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 4 6
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 5 4
Адриан Кемпе

Адриан Кемпе

Лос-Анджелес

 5 4
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 3 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 2 1.00
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
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