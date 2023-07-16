«Детройт» подписал новый контракт с Макисааком

Защитник Джаред Макисаак подписал новый контракт с «Детройтом», сообщается на официальном сайте клуба.

Двухстороннее соглашение с 23-летним канадцем рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Макисаак провел 61 матч в АХЛ, в которых набрал 22 (3+19) очка.