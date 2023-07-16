«Тампа» подписала новый контракт с Жанно

Форвард Таннер Жанно подписал новый контракт с «Тампой», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним канадцем рассчитано на два года, его зарплата составит 2,665 млн долларов в год.

По ходу минувшего сезона Жанно перешел из «Нэшвилла» в «Тампу». В общей сложности на его счету 76 матчей, в которых он набрал 18 (6+12) очков. Также он провел три игры в плей-офф.