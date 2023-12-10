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Сегодня, 06:09

«Оттава» на выезде обыграла «Детройт», Тарасенко набрал два очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Детройт» со счетом 5:1.

В составе «Сенаторз» по 2 (1+1) очка набрали Владимир Тарасенко и Клод Жиру, еще по голу забили Доминик Кубалик, Тим Штюцле и Джейк Сандерсон. У «Рэд Уингз» дебютный гол за команду забил Патрик Кейн.

После этого матча «Оттава» с 22 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Детройт» с 32 очками — на пятой строчке.

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«Детройт» — «Оттава» — 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Голы: Жиру — 9 (бол., Чикран, Тарасенко), 1:57 — 0:1. Кейн — 1 (бол., Дебринкэт, Лион), 14:49 — 1:1. Тарасенко — 6 (бол., Чикран, Жиру), 23:36 — 1:2. Кубалик — 5 (Джозеф), 28:36 — 1:3. Штюцле — 6 (Батерсон, Зуб), 38:56 — 1:4. Сандерсон — 5 (п.в.), 56:35 — 1:5.

Вратари: Лион (Раймер, 40:00, 55:57 — 56:35) — Корписало.

Штраф: 18 — 17.

Броски: 31 (15+7+9) — 37 (11+14+12).

Наши: — - Зуб (22.31/1/+1), Тарасенко (15.55/1/+1).

10 декабря. Детройт. Little Caesars Arena.

НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Оттава Сенаторз
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