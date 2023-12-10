«Баффало» по буллитам уступил «Монреалю»

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступил «Монреалю» со счетом 2:3.

На шайбы Джедена Страбла и Ника Сузуки «Сэйбрз» ответили точными бросками Джеффа Скиннера и Кайла Окпосо. Победный буллит реализовал Юрай Слафковски.

После этого матча «Баффало» с 25 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, «Монреаль» с 27 очками — на 12-й строчке.