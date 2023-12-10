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Сегодня, 06:00

«Баффало» по буллитам уступил «Монреалю»

Сергей Разин
корреспондент
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«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступил «Монреалю» со счетом 2:3.

На шайбы Джедена Страбла и Ника Сузуки «Сэйбрз» ответили точными бросками Джеффа Скиннера и Кайла Окпосо. Победный буллит реализовал Юрай Слафковски.

После этого матча «Баффало» с 25 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, «Монреаль» с 27 очками — на 12-й строчке.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Монреаль Канадиенс
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«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
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2 Филадельфия 26 14 12 30
3 Нью-Джерси 25 14 11 29
4 Айлендерс 25 11 14 29
5 Каролина 26 14 12 29
6 Вашингтон 23 12 11 27
7 Питтсбург 26 11 15 25
8 Коламбус 29 9 20 23
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 26 18 8 39
2 Флорида 26 16 10 34
3 Детройт 25 14 11 32
4 Торонто 23 13 10 30
5 Тампа-Бэй 28 12 16 29
6 Монреаль 26 11 15 25
7 Баффало 27 11 16 24
8 Оттава 21 10 11 20
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 26 16 10 34
2 Даллас 26 15 11 33
3 Виннипег 25 15 10 32
4 Нэшвилл 26 14 12 28
5 Аризона 26 13 13 28
6 Сент-Луис 26 13 13 27
7 Миннесота 25 9 16 22
8 Чикаго 25 8 17 17
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 41
2 Лос-Анджелес 23 16 7 35
3 Ванкувер 27 17 10 35
4 Калгари 27 11 16 25
5 Эдмонтон 24 11 13 23
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7 Анахайм 26 10 16 20
8 Сан-Хосе 27 8 19 18
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Калгари – Нью-Джерси
 2 : 4
10.12 00:05
Даллас – Вегас
 1 : 6
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Торонто – Нэшвилл
 - : -
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 - : -
10.12 03:00
Вашингтон – Рейнджерс
0 : 0
10.12 03:00
Баффало – Монреаль
 2 : 3 Б
10.12 03:30
Айлендерс – Лос-Анджелес
 - : -
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Чикаго – Сент-Луис
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

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Сэм Райнхарт

Флорида

 26 17
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Луи Доминге

Рейнджерс

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 5 1.61
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