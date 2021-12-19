Хет-трик Ларкина принес «Детройту» победу над «Нью-Джерси», у Наместникова результативная передача

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси» со счетом 5:2.

В составе «Ред Уингз» 4 (3+1) очка набрал Дилан Ларкин, дубль на счету Тайлера Бертуцци, Владислав Наместников отметился результативной передачей. «Дэвилз» ответили точными бросками Макла Маклеода и Доусона Мерсера.

После этого матча «Детройт» с 33 очками расположился на восьмом месте в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 25 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Нью-Джерси» — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Голы: Ларкин — 13 (Гронек), 15:39 — 1:0. Маклеод — 2 (Веси, Зигенталер), 19:11 — 1:1. Ларкин — 14 (Наместников, Сутер), 31:48 — 2:1. Бертуцци — 11 (Зайдер), 32:27 — 3:1. Ларкин — 15 (Крискуоло), 35:47 — 4:1. Мерсер — 8 (мен., Сиверсон), 37:25 — 4:2. Бертуцци — 12 (Ларкин, Раймонд), 54:07 — 5:2.

Вратари: Грайсс — Шмид.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 30 (10+12+8) — 33 (13+8+12).

Наши: Наместников (13.25/4/-1) — -.

19 декабря. Детройт. Little Caesars Arena. 19015 зрителей.