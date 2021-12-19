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«Сиэтл» включил Олексяка в ковид-протокол

06:09
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Защитник «Сиэтла» Джейми Олексяк включен в ковид-протокол, сообщает Twitter команды.

Таким образом, 28-летний канадец пропустит матч регулярного чемпионата против «Эдмонтона», который начнется сегодня в 6:00 мск.

В текущем сезоне Олексяк провел 29 матчей, в которых набрал 10 (1+9) очков.

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Сергей Разин все материалы автора
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