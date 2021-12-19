«Сиэтл» включил Олексяка в ковид-протокол
06:09
Защитник «Сиэтла» Джейми Олексяк включен в ковид-протокол, сообщает Twitter команды.
Таким образом, 28-летний канадец пропустит матч регулярного чемпионата против «Эдмонтона», который начнется сегодня в 6:00 мск.
В текущем сезоне Олексяк провел 29 матчей, в которых набрал 10 (1+9) очков.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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