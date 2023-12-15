Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:07

«Детройт» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Каролина» обыграла «Детройт» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Детройт» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 34 очками в 29 матчах. «Каролина» идет на восьмой строчке с 33 очками в 29 играх.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Каролина Харрикейнз
0
Читайте также
В НХЛ спрогнозировали число голов Овечкина в этом сезоне
Биография Конора Макгрегора: история ирландского сантехника, ставшего легендой UFC
«Фобос»: на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние шесть лет
Венгрия вновь заблокировала план помощи Украине в ходе саммита ЕС
В ДНР сообщили об ударе по Мариуполю тремя украинскими ракетами
Секретарь СНБО резко ответил на вопрос о провалившемся плане наступления ВСУ
Популярное видео
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

«Миннесота» по буллитам обыграла «Калгари»

«Коламбус» победил в матче, позволив сопернику отыграть 5 шайб — это первый случай в НХЛ в XXI веке
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 27 19 8 39
2 Айлендерс 28 14 14 35
3 Филадельфия 29 16 13 35
4 Каролина 29 16 13 33
5 Вашингтон 26 14 12 32
6 Нью-Джерси 27 15 12 31
7 Питтсбург 28 13 15 29
8 Коламбус 31 10 21 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 27 18 9 40
2 Торонто 27 15 12 36
3 Флорида 28 17 11 36
4 Детройт 29 15 14 34
5 Тампа-Бэй 31 14 17 33
6 Монреаль 29 12 17 28
7 Баффало 30 12 18 27
8 Оттава 24 11 13 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 29 18 11 38
2 Виннипег 28 17 11 36
3 Даллас 27 16 11 35
4 Нэшвилл 29 16 13 32
5 Сент-Луис 29 14 15 29
6 Аризона 28 13 15 28
7 Миннесота 27 11 16 26
8 Чикаго 28 9 19 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 30 20 10 45
2 Ванкувер 29 19 10 39
3 Лос-Анджелес 26 16 10 36
4 Эдмонтон 27 13 14 27
5 Калгари 30 11 19 27
6 Сиэтл 30 9 21 25
7 Сан-Хосе 29 9 20 21
8 Анахайм 28 10 18 20
Результаты / календарь
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
15.12 03:00
Филадельфия – Вашингтон
 4 : 3 Б
15.12 03:00
Детройт – Каролина
 1 : 2
15.12 03:00
Торонто – Коламбус
 5 : 6 ОТ
15.12 04:00
Сент-Луис – Оттава
 4 : 2
15.12 04:00
Миннесота – Калгари
 3 : 2 Б
15.12 05:00
Эдмонтон – Тампа-Бэй
 4 : 7
15.12 06:00
Сиэтл – Чикаго
 - : -
15.12 06:00
Ванкувер – Флорида
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 30 50
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 29 41
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 29 41
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 27 23
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 29 21
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 30 20
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87
Кэм Тэлбот

Кэм Тэлбот

Лос-Анджелес

 19 2.02

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости