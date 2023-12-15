«Детройт» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» обыграла «Детройт» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Детройт» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 34 очками в 29 матчах. «Каролина» идет на восьмой строчке с 33 очками в 29 играх.

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