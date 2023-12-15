«Миннесота» по буллитам обыграла «Калгари»

«Миннесота» дома обыграла «Калгари» по буллитам в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

В основное время у хозяев голы забили Марко Росси и Мэттью Болди, который реализовал победный буллит в серии. У гостей голом и передачей отметился белорусский форвард Егор Шарангович.

«Миннесота» набрала 26 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Калгари» потерпел 4-е поражение подряд. «Флэймз» набрали 27 очков и занимают 11-е место таблицы «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Калгари» — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Болди — 8, 4:42 — 1:0. Шарангович — 10 (бол., Линдхольм, Зари), 33:18 — 1:1. Коулмэн — 9 (мен., Шарангович), 44:13 — 1:2. Росси — 10 (Голигоски, Юханссон), 44:58 — 2:2.

Победный буллит: Болди.

Вратари: Густавссон — Владарж.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 33 (10+10+11+2) — 38 (8+17+11+2).

Наши: Капризов (20.24/3/0) — -.

15 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18167 зрителей.