«Миннесота» по буллитам обыграла «Калгари»
«Миннесота» дома обыграла «Калгари» по буллитам в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
В основное время у хозяев голы забили Марко Росси и Мэттью Болди, который реализовал победный буллит в серии. У гостей голом и передачей отметился белорусский форвард Егор Шарангович.
«Миннесота» набрала 26 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Калгари» потерпел 4-е поражение подряд. «Флэймз» набрали 27 очков и занимают 11-е место таблицы «Запада».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Калгари» — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Болди — 8, 4:42 — 1:0. Шарангович — 10 (бол., Линдхольм, Зари), 33:18 — 1:1. Коулмэн — 9 (мен., Шарангович), 44:13 — 1:2. Росси — 10 (Голигоски, Юханссон), 44:58 — 2:2.
Победный буллит: Болди.
Вратари: Густавссон — Владарж.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 33 (10+10+11+2) — 38 (8+17+11+2).
Наши: Капризов (20.24/3/0) — -.
15 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18167 зрителей.
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|11
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|17
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|О
|1
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|45
|2
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|10
|39
|3
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|26
|16
|10
|36
|4
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|26
|13
|13
|27
|5
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|29
|11
|18
|26
|6
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|9
|21
|25
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|9
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|8
|Анахайм
|28
|10
|18
|20
|15.12
|03:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|4 : 3 Б
|15.12
|03:00
|
Детройт – Каролина
|1 : 2
|15.12
|03:00
|
Торонто – Коламбус
|5 : 6 ОТ
|15.12
|04:00
|
Сент-Луис – Оттава
|4 : 2
|15.12
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|3 : 2 Б
|15.12
|05:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|- : -
|15.12
|06:00
|
Сиэтл – Чикаго
|- : -
|15.12
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|29
|47
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|29
|41
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|29
|41
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|27
|23
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|29
|21
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|29
|19
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
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|1.87
|
|
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|2.02