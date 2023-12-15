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Сегодня, 06:56

«Миннесота» по буллитам обыграла «Калгари»

Руслан Минаев
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«Миннесота» дома обыграла «Калгари» по буллитам в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

В основное время у хозяев голы забили Марко Росси и Мэттью Болди, который реализовал победный буллит в серии. У гостей голом и передачей отметился белорусский форвард Егор Шарангович.

«Миннесота» набрала 26 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Калгари» потерпел 4-е поражение подряд. «Флэймз» набрали 27 очков и занимают 11-е место таблицы «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Калгари» — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Болди — 8, 4:42 — 1:0. Шарангович — 10 (бол., Линдхольм, Зари), 33:18 — 1:1. Коулмэн — 9 (мен., Шарангович), 44:13 — 1:2. Росси — 10 (Голигоски, Юханссон), 44:58 — 2:2.

Победный буллит: Болди.

Вратари: Густавссон — Владарж.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 33 (10+10+11+2) — 38 (8+17+11+2).

Наши: Капризов (20.24/3/0) — -.

15 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18167 зрителей.

Источник: НХЛ
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Миннесота Уайлд
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«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 27 19 8 39
2 Айлендерс 28 14 14 35
3 Филадельфия 29 16 13 35
4 Каролина 29 16 13 33
5 Вашингтон 26 14 12 32
6 Нью-Джерси 27 15 12 31
7 Питтсбург 28 13 15 29
8 Коламбус 31 10 21 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 27 18 9 40
2 Торонто 27 15 12 36
3 Флорида 28 17 11 36
4 Детройт 29 15 14 34
5 Тампа-Бэй 30 13 17 31
6 Монреаль 29 12 17 28
7 Баффало 30 12 18 27
8 Оттава 24 11 13 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 29 18 11 38
2 Виннипег 28 17 11 36
3 Даллас 27 16 11 35
4 Нэшвилл 29 16 13 32
5 Сент-Луис 29 14 15 29
6 Аризона 28 13 15 28
7 Миннесота 26 10 16 24
8 Чикаго 28 9 19 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 30 20 10 45
2 Ванкувер 29 19 10 39
3 Лос-Анджелес 26 16 10 36
4 Эдмонтон 26 13 13 27
5 Калгари 29 11 18 26
6 Сиэтл 30 9 21 25
7 Сан-Хосе 29 9 20 21
8 Анахайм 28 10 18 20
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15.12 03:00
Филадельфия – Вашингтон
 4 : 3 Б
15.12 03:00
Детройт – Каролина
 1 : 2
15.12 03:00
Торонто – Коламбус
 5 : 6 ОТ
15.12 04:00
Сент-Луис – Оттава
 4 : 2
15.12 04:00
Миннесота – Калгари
 3 : 2 Б
15.12 05:00
Эдмонтон – Тампа-Бэй
 - : -
15.12 06:00
Сиэтл – Чикаго
 - : -
15.12 06:00
Ванкувер – Флорида
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И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 29 47
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 29 41
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 29 41
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 27 23
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 29 21
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 29 19
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87
Кэм Тэлбот

Кэм Тэлбот

Лос-Анджелес

 19 2.02

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