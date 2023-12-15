«Каролина» победила «Детройт», Кочетков отразил 25 бросков
«Каролина» обыграла «Детройт» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.
У гостей забросили Джек Друри и Джордан Стаал, единственный гол хозяев забил Майкл Расмуссен.
Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 25 из 26 бросков.
«Харрикейнз» поднялись на восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 33 очками в 29 матчах. «Детройт» идет на седьмой строчке с 34 очками в 29 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Каролина» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Друри — 4 (Ноесен, Нечас), 4:48 — 0:1. Расмуссен — 7 (Копп, Берггрен), 25:20 — 1:1. Стаал — 4 (Фаст, Пеши), 31:49 — 1:2.
Вратари: Хуссо (53:48 — 54:16, 59:20) — Кочетков.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 26 (8+11+7) — 39 (10+15+14).
Наши: — - Орлов (12.36/2/0).
15 декабря. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|27
|19
|8
|39
|2
|Айлендерс
|28
|14
|14
|35
|3
|Филадельфия
|29
|16
|13
|35
|4
|Каролина
|29
|16
|13
|33
|5
|Вашингтон
|26
|14
|12
|32
|6
|Нью-Джерси
|27
|15
|12
|31
|7
|Питтсбург
|28
|13
|15
|29
|8
|Коламбус
|31
|10
|21
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|27
|18
|9
|40
|2
|Торонто
|27
|15
|12
|36
|3
|Флорида
|28
|17
|11
|36
|4
|Детройт
|29
|15
|14
|34
|5
|Тампа-Бэй
|30
|13
|17
|31
|6
|Монреаль
|29
|12
|17
|28
|7
|Баффало
|30
|12
|18
|27
|8
|Оттава
|23
|11
|12
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|29
|18
|11
|38
|2
|Виннипег
|28
|17
|11
|36
|3
|Даллас
|27
|16
|11
|35
|4
|Нэшвилл
|29
|16
|13
|32
|5
|Аризона
|28
|13
|15
|28
|6
|Сент-Луис
|28
|13
|15
|27
|7
|Миннесота
|26
|10
|16
|24
|8
|Чикаго
|28
|9
|19
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|30
|20
|10
|45
|2
|Ванкувер
|29
|19
|10
|39
|3
|Лос-Анджелес
|26
|16
|10
|36
|4
|Эдмонтон
|26
|13
|13
|27
|5
|Калгари
|29
|11
|18
|26
|6
|Сиэтл
|30
|9
|21
|25
|7
|Сан-Хосе
|29
|9
|20
|21
|8
|Анахайм
|28
|10
|18
|20
|15.12
|03:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|4 : 3 Б
|15.12
|03:00
|
Детройт – Каролина
|1 : 2
|15.12
|03:00
|
Торонто – Коламбус
|5 : 6 ОТ
|15.12
|04:00
|
Сент-Луис – Оттава
|- : -
|15.12
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|- : -
|15.12
|05:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|- : -
|15.12
|06:00
|
Сиэтл – Чикаго
|- : -
|15.12
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|29
|47
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|29
|41
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|29
|41
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|27
|23
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|29
|21
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|29
|19
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|19
|2.02