Филадельфия — Вашингтон: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» обыграла «Вашингтон» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин продлил свою безголевую серию до 11 матчей подряд — это антирекорд форварда в НХЛ.

«Филадельфия» занимает шестое место в таблице Восточной конференции с 35 очками в 29 матчах, «Вашингтон» идет на девятой строчке с 32 очками в 26 играх.

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