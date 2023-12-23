«Детройт» по буллитам обыграл «Филадельфию». В основное время — 6:6
«Детройт» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:6 Б.
Российский защитник «Флайерз» Егор Замула отметился двумя голевыми передачами.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Филадельфия» — 7:6 Б (5:1, 0:2, 1:3, 0:0, 1:0)
Голы: Кейн — 3 (Ларкин, Дебринкэт), 4:30 — 1:0. Кейн — 4 (Дебринкэт, Холл), 8:16 — 2:0. Бринк — 6 (Фараби, Замула), 9:00 — 2:1. Спронг — 8 (бол., Зайдер, Раймонд), 15:05 — 3:1. Комфер — 7 (Велено, Раймонд), 15:38 — 4:1. Гостисбеер — 6 (Кейн, Дебринкэт), 19:42 — 5:1. Кутюрье — 9 (Санхейм, Замула), 23:37 — 5:2. Фрост — 5 (Санхейм, Аткинсон), 24:01 — 5:3. Хэтэуэй — 3 (Лотон, Йорк), 45:51 — 5:4. Лотон — 3 (Форстер, Фараби), 53:30 — 5:5. Типпетт — 12 (Конекны, Ристолайнен), 54:53 — 5:6. Ларкин — 12 (Питри, Зайдер), 55:30 — 6:6.
Победный буллит: Раймонд.
Вратари: Раймер — Харт.
Штраф: 15 — 47.
Броски: 37 (13+9+9+6) — 43 (11+14+14+4).
Наши: — - Замула (18.39/0/+1).
23 декабря. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|31
|22
|9
|45
|2
|Филадельфия
|33
|18
|15
|40
|3
|Айлендерс
|32
|15
|17
|39
|4
|Вашингтон
|30
|17
|13
|38
|5
|Каролина
|33
|17
|16
|38
|6
|Нью-Джерси
|31
|16
|15
|34
|7
|Питтсбург
|31
|15
|16
|33
|8
|Коламбус
|34
|11
|23
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|30
|19
|11
|44
|2
|Торонто
|30
|16
|14
|38
|3
|Флорида
|32
|18
|14
|38
|4
|Тампа-Бэй
|34
|16
|18
|37
|5
|Детройт
|33
|16
|17
|36
|6
|Монреаль
|32
|14
|18
|33
|7
|Баффало
|34
|14
|20
|31
|8
|Оттава
|28
|11
|17
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|31
|19
|12
|42
|2
|Колорадо
|33
|20
|13
|42
|3
|Виннипег
|31
|19
|12
|41
|4
|Нэшвилл
|33
|19
|14
|38
|5
|Аризона
|32
|17
|15
|36
|6
|Сент-Луис
|32
|16
|16
|33
|7
|Миннесота
|31
|14
|17
|32
|8
|Чикаго
|31
|10
|21
|21
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|34
|22
|12
|47
|2
|Вегас
|34
|21
|13
|47
|3
|Лос-Анджелес
|29
|18
|11
|40
|4
|Калгари
|33
|14
|19
|33
|5
|Эдмонтон
|31
|15
|16
|31
|6
|Сиэтл
|34
|11
|23
|31
|7
|Анахайм
|32
|12
|20
|24
|8
|Сан-Хосе
|33
|9
|24
|21
|23.12
|03:00
|
Рейнджерс – Эдмонтон
|3 : 4
|23.12
|03:00
|
Детройт – Филадельфия
|7 : 6 Б
|23.12
|04:00
|
Виннипег – Бостон
|- : -
|23.12
|04:30
|
Чикаго – Монреаль
|- : -
|23.12
|22:00
|
Нэшвилл – Даллас
|- : -
|23.12
|23:00
|
Флорида – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|33
|57
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|33
|53
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|34
|45
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|29
|26
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|34
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|33
|23
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93