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Сегодня, 05:59

«Детройт» по буллитам обыграл «Филадельфию». В основное время — 6:6

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Детройт» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:6 Б.

Российский защитник «Флайерз» Егор Замула отметился двумя голевыми передачами.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Филадельфия» — 7:6 Б (5:1, 0:2, 1:3, 0:0, 1:0)

Голы: Кейн — 3 (Ларкин, Дебринкэт), 4:30 — 1:0. Кейн — 4 (Дебринкэт, Холл), 8:16 — 2:0. Бринк — 6 (Фараби, Замула), 9:00 — 2:1. Спронг — 8 (бол., Зайдер, Раймонд), 15:05 — 3:1. Комфер — 7 (Велено, Раймонд), 15:38 — 4:1. Гостисбеер — 6 (Кейн, Дебринкэт), 19:42 — 5:1. Кутюрье — 9 (Санхейм, Замула), 23:37 — 5:2. Фрост — 5 (Санхейм, Аткинсон), 24:01 — 5:3. Хэтэуэй — 3 (Лотон, Йорк), 45:51 — 5:4. Лотон — 3 (Форстер, Фараби), 53:30 — 5:5. Типпетт — 12 (Конекны, Ристолайнен), 54:53 — 5:6. Ларкин — 12 (Питри, Зайдер), 55:30 — 6:6.

Победный буллит: Раймонд.

Вратари: Раймер — Харт.

Штраф: 15 — 47.

Броски: 37 (13+9+9+6) — 43 (11+14+14+4).

Наши: — - Замула (18.39/0/+1).

23 декабря. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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