«Рейнджерс» без Шестеркина проиграли «Филадельфии»

«Рейнджерс» на своем льду потерпели поражение от «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

Российский голкипер Игорь Шестеркин провел всю встречу на скамейке запасных хозяев.

«Эдмонтон» набрал 31 очко и поднялся на 12-е место в Западной конференции. «Рейнджерс» лидирует в Восточной конференции — 45 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Эдмонтон» — 3:4 (1:0, 0:0, 2:4)

Голы: Уилер — 5 (Зибанежад, Крайдер), 11:03 — 1:0. Хаймэн — 20 (Экхольм, Макдэвид), 43:07 — 1:1. Кейн — 13 (Райан), 44:17 — 1:2. Фогеле — 5 (Маклеод, Сиси), 46:36 — 1:3. Маклеод — 5 (Фогеле), 49:52 — 1:4. Зибанежад — 12 (бол., Лафренье, Крайдер), 55:42 — 2:4. Куилль — 6, 59:59 — 3:4.

Вратари: Куик (54:37 — 55:42, 56:25 — 59:59) — Скиннер.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (8+14+12) — 28 (7+11+10).

Наши: Панарин (23.05/3/-2) — -.

23 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.