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Сегодня, 06:13

«Рейнджерс» без Шестеркина проиграли «Филадельфии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рейнджерс» на своем льду потерпели поражение от «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

Российский голкипер Игорь Шестеркин провел всю встречу на скамейке запасных хозяев.

«Эдмонтон» набрал 31 очко и поднялся на 12-е место в Западной конференции. «Рейнджерс» лидирует в Восточной конференции — 45 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Эдмонтон» — 3:4 (1:0, 0:0, 2:4)

Голы: Уилер — 5 (Зибанежад, Крайдер), 11:03 — 1:0. Хаймэн — 20 (Экхольм, Макдэвид), 43:07 — 1:1. Кейн — 13 (Райан), 44:17 — 1:2. Фогеле — 5 (Маклеод, Сиси), 46:36 — 1:3. Маклеод — 5 (Фогеле), 49:52 — 1:4. Зибанежад — 12 (бол., Лафренье, Крайдер), 55:42 — 2:4. Куилль — 6, 59:59 — 3:4.

Вратари: Куик (54:37 — 55:42, 56:25 — 59:59) — Скиннер.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (8+14+12) — 28 (7+11+10).

Наши: Панарин (23.05/3/-2) — -.

23 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Филадельфия Флайерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 31 22 9 45
2 Филадельфия 33 18 15 40
3 Айлендерс 32 15 17 39
4 Вашингтон 30 17 13 38
5 Каролина 33 17 16 38
6 Нью-Джерси 31 16 15 34
7 Питтсбург 31 15 16 33
8 Коламбус 34 11 23 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 30 19 11 44
2 Торонто 30 16 14 38
3 Флорида 32 18 14 38
4 Тампа-Бэй 34 16 18 37
5 Детройт 33 16 17 36
6 Монреаль 32 14 18 33
7 Баффало 34 14 20 31
8 Оттава 28 11 17 22
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 31 19 12 42
2 Колорадо 33 20 13 42
3 Виннипег 31 19 12 41
4 Нэшвилл 33 19 14 38
5 Аризона 32 17 15 36
6 Сент-Луис 32 16 16 33
7 Миннесота 31 14 17 32
8 Чикаго 31 10 21 21
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 34 22 12 47
2 Вегас 34 21 13 47
3 Лос-Анджелес 29 18 11 40
4 Калгари 33 14 19 33
5 Эдмонтон 31 15 16 31
6 Сиэтл 34 11 23 31
7 Анахайм 32 12 20 24
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Рейнджерс – Эдмонтон
 3 : 4
23.12 03:00
Детройт – Филадельфия
 7 : 6 Б
23.12 04:00
Виннипег – Бостон
 - : -
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Чикаго – Монреаль
 - : -
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Джей Ти Миллер

Ванкувер

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Торонто

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Давид Риттих

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