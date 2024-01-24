Гол Барбашева помог «Вегасу» обыграть «Айлендерс»

«Айлендерс» на своем льду проиграл «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев отметился одной заброшенной шайбой. Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.

«Вегас» набрал 62 очка и занимает 5-е место в Западной конференции. «Айлендерс» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 51 очко.