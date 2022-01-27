«Чикаго» переиграл «Детройт». Команды забросили 13 шайб на двоих

«Чикаго» выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:5. «Блэкхокс» прервали свою неудачную серию из четырех поражений. «Ред Уингз» проиграли третью встречу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Чикаго» — 5:8 (0:4, 3:0, 2:4)

Голы: Кубалик — 10 (С. Джонс, Курашев), 10:24 — 0:1. Строум — 5 (бол., Дебринкэт, Кейн), 12:40 — 0:2. Строум — 6 (Кейн), 14:27 — 0:3. Лафферти — 1 (Строум, Маккейб), 19:28 — 0:4. Фаббри — 12, 25:45 — 1:4. Бертуцци — 20 (Гронек), 26:41 — 2:4. Сутер — 10 (Истерли, Фаббри), 39:47 — 3:4. Строум — 7 (бол., С. Джонс, Хагель), 46:10 — 3:5. Дебринкэт — 25 (Тэйвз, К. Джонс), 48:55 — 3:6. Зайдер — 4 (бол., Раймонд, Бертуцци), 52:05 — 4:6. Ларкин — 20, 55:25 — 5:6. Хагель — 11, 56:13 — 5:7. Дебринкэт — 26 (п.в.), 58:17 — 5:8.

Вратари: Неделькович (Пикар, 20:00, 56:44 — 58:17) — Флери.

Штраф: 18 — 8.

Броски: 33 (8+13+12) — 38 (16+11+11).

Наши: Наместников (15.42/2/-1) — -.

27 января. Детройт. Little Caesars Arena.