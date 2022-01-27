«Чикаго» переиграл «Детройт». Команды забросили 13 шайб на двоих
«Чикаго» выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:5. «Блэкхокс» прервали свою неудачную серию из четырех поражений. «Ред Уингз» проиграли третью встречу кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Чикаго» — 5:8 (0:4, 3:0, 2:4)
Голы: Кубалик — 10 (С. Джонс, Курашев), 10:24 — 0:1. Строум — 5 (бол., Дебринкэт, Кейн), 12:40 — 0:2. Строум — 6 (Кейн), 14:27 — 0:3. Лафферти — 1 (Строум, Маккейб), 19:28 — 0:4. Фаббри — 12, 25:45 — 1:4. Бертуцци — 20 (Гронек), 26:41 — 2:4. Сутер — 10 (Истерли, Фаббри), 39:47 — 3:4. Строум — 7 (бол., С. Джонс, Хагель), 46:10 — 3:5. Дебринкэт — 25 (Тэйвз, К. Джонс), 48:55 — 3:6. Зайдер — 4 (бол., Раймонд, Бертуцци), 52:05 — 4:6. Ларкин — 20, 55:25 — 5:6. Хагель — 11, 56:13 — 5:7. Дебринкэт — 26 (п.в.), 58:17 — 5:8.
Вратари: Неделькович (Пикар, 20:00, 56:44 — 58:17) — Флери.
Штраф: 18 — 8.
Броски: 33 (8+13+12) — 38 (16+11+11).
Наши: Наместников (15.42/2/-1) — -.
27 января. Детройт. Little Caesars Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|43
|28
|15
|60
|2
|Питтсбург
|42
|27
|15
|59
|3
|Каролина
|39
|28
|11
|58
|4
|Вашингтон
|44
|23
|21
|55
|5
|Коламбус
|40
|18
|22
|37
|6
|Айлендерс
|35
|15
|20
|36
|7
|Нью-Джерси
|41
|15
|26
|35
|8
|Филадельфия
|43
|13
|30
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|43
|29
|14
|63
|2
|Тампа-Бэй
|43
|28
|15
|61
|3
|Торонто
|39
|26
|13
|55
|4
|Бостон
|39
|24
|15
|50
|5
|Детройт
|43
|18
|25
|42
|6
|Баффало
|42
|13
|29
|33
|7
|Оттава
|36
|13
|23
|29
|8
|Монреаль
|41
|8
|33
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|40
|29
|11
|61
|2
|Нэшвилл
|44
|27
|17
|57
|3
|Сент-Луис
|42
|25
|17
|55
|4
|Миннесота
|38
|25
|13
|53
|5
|Даллас
|40
|22
|18
|46
|6
|Виннипег
|39
|17
|22
|41
|7
|Чикаго
|43
|16
|27
|39
|8
|Аризона
|41
|10
|31
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|43
|25
|18
|53
|2
|Анахайм
|45
|21
|24
|50
|3
|Лос-Анджелес
|43
|21
|22
|48
|4
|Калгари
|38
|20
|18
|46
|5
|Сан-Хосе
|43
|22
|21
|46
|6
|Эдмонтон
|38
|20
|18
|42
|7
|Ванкувер
|42
|18
|24
|41
|8
|Сиэтл
|42
|13
|29
|30
|27.01
|03:00
|
Вашингтон – Сан-Хосе
|1 : 4
|27.01
|03:00
|
Коламбус – Калгари
|0 : 6
|27.01
|03:00
|
Торонто – Анахайм
|4 : 3 Б
|27.01
|03:30
|
Детройт – Чикаго
|5 : 8
|27.01
|06:00
|
Колорадо – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|59
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|44
|58
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|43
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|43
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|44
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|13
|1.88
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|26
|2.06
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|29
|2.09