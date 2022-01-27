«Анахайм» по буллитам проиграл «Торонто». Мэттьюс набрал 2 очка

«Торонто» выиграл у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. Автором победного буллита стал нападающий Остон Мэттьюс. Также в этой встрече он сделал две голевые передачи.

«Анахайм» идет на 6-м месте в Запажной конференции. «Торонто» занимает 6-ю строчку в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Анахайм» — 4:3 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Стил — 5, 2:46 — 0:1. Марнер — 10 (бол., Райлли, Нюландер), 17:18 — 1:1. Нюландер — 18 (бол., Таварес, Мэттьюс), 19:21 — 2:1. Таварес — 16 (бол., Марнер, Мэттьюс), 36:08 — 3:1. Сильферберг — 3 (Робинсон, Кэррик), 37:21 — 3:2. Леттьери — 5 (Шаттенкирк, Стил), 53:23 — 3:3.

Победный буллит: Мэттьюс.

Вратари: Кэмпбелл — Гибсон.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 44 (17+14+9+4) — 20 (5+6+8+1).

Наши: Михеев (17.08/3/0) — -.

27 января. Торонто. Scotiabank Arena.